E Mëttwoch den Owend war de CGDIS ënner anerem bei engem Accident zu Rodange am Asaz.

Hei hate sech géint 18.30 Auer an der Rue du Klopp 2 Autoen ze pake kritt, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. D'Secouriste an aus den Asazzentere Suessem-Déifferdeng a Péiteng waren op der Plaz.

Kuerz virun 19 Auer hat tëscht Ueschdref an Heeschpelt e Feld gebrannt D'Pompjeeën vu Rammerech, aus der Stauséi-Gemeng, vu Bauschelt, Gréiwels an vun Alebesch waren am Asaz fir d'Feier ze läschen. Et gouf kee blesséiert.