Nodeems e Mëttwoch 10 Gesetzesprojeten um Dagesplang vun der Chamber stoungen, sinn et der en Donneschdeg esouguer 12.

Dorënner den ëmstriddene Projet vum sougenannten "Virage ambulatoire", also de medezineschen ambulanten Servicer baussent de Spideeler. Dialysen, Onkologien, kleng net-chirurgesch Agrëffer an och Radiologie mat IRMe sollen och baussent de Spideeler an "Antenne-Strukture" méiglech sinn.

D'Doktesch-Associatioun AMMD nennt dat Ganzt e verfeelten Gesetz, wat dem Patient an dem Gesondheets-System géif schueden. Eng Kritik , déi d'Gesondheetsministesch net deelt, hat Sie eis leschte Freideg am RTL-Interview erkläert.

E weidere Gesetzprojet, iwwert deen en Donneschdeg de Moien ofgestëmmt gëtt, ass dann nach Bestanddeel vun der leschter Tripartite, also dem Solidaritéitspak. t geet ëm de finanziellen Impakt vun enger drëtter Indextranche, déi de Staat fir d'Betriber wäert iwwerhuelen. De Minister vun der Securité sociale Claude Haagen hat rezent de Chiffer vu liicht iwwer 300 Milliounen € genannt, déi dës Mesure wäert kaschten. Consideréiert ginn déi 4 läscht Méint vun dësem Joer an de Januar 2024.

En Donneschdeg de Mëtteg geet et an der Plenière ënnert anerem ëm d'Aarbechtskonditioune vun de Museksenseignanten an de Gemengen, ëm d'Qualitéit vun de Servicer an de Strukturen fir eeler Leit an ëm den Zougang vun Informatiounen fir d'Police Judicaire an d'Organisatioun vum SREL.