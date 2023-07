Zu Fréiseng an der Lëtzebuerger Strooss gouf e Méindeg kuerz virun 23 Auer en Hausbrand gemellt.

D’Pompjeeën vu Fréiseng goufe vun hire Kolleegen vun Hesper, Uespelt a Weiler ënnerstëtzt. Et blouf beim Materialschued.

E Kummerbrand bei deem keen blesséiert gouf, gouf et och kuerz no 1 Auer en Dënschdeg zu Altwis. Och hei waren d’Uespelter Pompjeeën an déi vu Munneref gefuerdert.