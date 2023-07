Ënnert anerem krute sech zwee Gefierer an der Avenue de la gare zu Dikrech ze paken. Eng Persoun gouf blesséiert.

Um kuerz no 6 Auer e Mëttwoch de Moie koum et zu engem Accident op der RN19 bei Reisduerf. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Genee sou wéi an der Route de Biissen um Rouscht. Hei gouf och eng Persoun bei engem Accident blesséiert.