Et gëtt een d’Gefill net lass, dass d’Liewensmëttel-Industrie virop d’Supermarchéë vun de Konsumente profitéieren.

Sou gëtt den Nico Hoffmann an engem Schreiwes vum Konsumenteschutz zitéiert, an deem e reellt Stäerke vun der Kafkraaft gefuerdert gëtt.

Et wier keng immens Reklamm fir de Grand-Duché, datt d’Leit hei am Land zejoert EU-wäit am meeschte fir Liewensmëttel hu misse bezuelen.

Duerch ëmmer méi deier Präisser géif den Effekt vun Index-Tranchen a Steier-Kreditter opgefriess ginn.

D’ULC fuerdert vun enger nächster Regierung, datt d’Steiertabell endlech voll un d’Präisdeierecht ugepasst gëtt an datt Präis-Kontrollen gemaach ginn.

Änlech wéi a Frankräich misst d’Politik vun Entreprisen afuerderen, d’Präisser op bestëmmte Liewensmëttel méi bëlleg ze maachen.