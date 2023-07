Entloossungen aus wirtschaftleche Grënn kéinten esou verhënnert ginn.

Astron Buildings, déi pre-fabrikéiert stole Konstruktioune maachen, hält bannent den nächsten zwee Joer mat senger Produktioun hei am Land op, war am Juni gemellt ginn. Déi Decisioun betrëfft eng 80 Mataarbechter.De Siège Social soll hei am Land bleiwen. Briand huet rezent Astron Building opkaf. A behaapt, datt d’Produktioun zu Lëtzebuerg net kompetitiv wär.