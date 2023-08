De Konsum vun alkoholfräiem Béier geet konstant erop. Bei eisen däitschen Noperen drénkt mëttlerweil all Zweete geleeëntlech e Béier ouni Alkohol.

Och zu Lëtzebuerg klëmmt d'Produktioun an d'Consommatioun vu Joer zu Joer ëm ronn 20 Prozent. Manner Promill fir den Autoschauffer, méi gesond a manner Kalorien iwwerzeegen ëmmer méi Leit.

Béier ouni Alkohol gëtt et schonn zanter Joerzéngten, ma eréischt iwwert déi lescht Joren huet de Produit u Prominenz gewonnen. An zwar als Zort Limonade fir Erwuessener.

"Effektiv ass den alkoholfräie Béier méi eng Kompetitioun fir d'Softdrinks ewéi fir de Béier sëlwer. Dat mierke mer och beim Verkaf besonnesch iwwert d‘Summerméint,“ erkläert eis de François Lecronier, Chef vum Gedrénksrayon vun engem grousse Supermarché um Kierchbierg. De Ruff vum Produit verännert sech vun enger "Noutléisung" zum Gedrénks fir ze erfrëschen. Mol net 1%: Produktioun vun alkoholfräiem Béier zu Lëtzebuerg ass minim

Zu Wolz gëtt an der Traditiounsbrauerei zanter 3 Joer Alkoholfräien 0,0 gebraut. Rezent gouf eng Radler-Variant integréiert. D'Produktioun vum Alkoholfräie mécht aktuell zwar just knapp 1% vun der ganzer Béierproduktioun aus, ma dës géif sech vu Joer zu Joer tëscht 15 an 20% vergréisseren, esou d'Betty Fontaine, Directrice vun der Simon-Brauerei. Aktuell sinn dat ronn 80.000 Minien d'Joer. Just verschidde Klischeeë missten nach lues a lues eliminéiert ginn: "Ech mengen e Klischee, dee bleift, ass beim Goût. Beim alkoholfräie Béier huet ee sech an der Vergaangenheet punkto Goût immens wäit ewech beweegt gehat vun engem richtege Béier. Bis datt een eppes erauskritt huet, wat wierklech eng Alternativ ass, och vum Goût hier, an een e Béier huet, dee schmaacht, net séiss ass oder papeg. Dat war vläicht e bësse méi schwéier."

Demande ass déi lescht 3 Joer explodéiert

Bis 2030 kéint an Däitschland all zéngte gebraute Béier alkoholfräi sinn, heescht et vum däitsche Brauer-Bund. Déi international Entwécklung spiert een och an de Lëtzebuerger Supermarchéen. Stounge fréier 5 Zorten Alkoholfräi am Regal, sinn et der haut dacks emol 15. Dat huet e Grond, esou de François Lecronier: "Mir verkafen ongeféier 350.000 Fläsche Béier d'Joer. 22.000 Fläschen dovu sinn alkoholfräi. 8 Prozent vun eiser Vente ass also alkoholfräi. D'Varietéit an de Goûten ass déi lescht 3 Joer enorm eropgaangen. Mir hu fir dëse Summer eise Rayon am Supermarché quasi an der Gréisst verduebelt."

Laang gouf zu Lëtzebuerg gewaart, fir op dat alkoholfräit Päerd opzeklammen. Zanter Jore géif een observéieren, wéi sech den Image vum alkoholfräie Béier verännert, esou d'Betty Fontaine: "Lëtzebuerg huet ëmmer e bësse Retard bei deene Saachen. D'Demande war nach net grouss genuch, fir sech an d'Produktioun ze lancéieren. Mee d'Leit fänken och hei un, sech ëmmer méi fir d'Produiten ouni Alkohol ze intresséieren - fir eng Alternativ ze hunn, fir och emol op den Alkohol ze verzichten."

4 Lëtzebuerger Brauereie mat Alkoholfräiem am Supermarché

Alkoholfräi ass dobäi net ëmmer 100% alkoholfräi. Verschidde Brauereie brauen hire Béier de base alkoholfräi. Duerch de Gärungsprozess entstinn awer kleng Tracë vun Alkohol. Aner Brauereien, ewéi déi zu Wolz, schécken hire klassesche Béier virun a loossen den Alkohol erausfilteren, erkläert d'Betty Fontaine: "Amplaz, datt mir en da viru verwäerten, gëtt den Alkohol iwwer Distillatioun erausgezunn. Fir datt mer dann eppes hunn, wat schmaacht, gi puer natierlech Aromae bäigemëscht a kënnt dat ganzt an d'Fläsch."

D'Geschicht vum Béier ouni Alkohol geet zeréck an d'70er Joren. 1979 koum aus Frankfurt mat "Clausthaler Alkoholfrei" déi éischt Alternativ zu klasseschem Béier op de Marché. D'Mark gehéiert haut zum Radebeger-Grupp.

Zu Lëtzebuerg ginn et aktuell 4 Marken, déi alkoholfräie Béier verkafen. Dat sinn Dikrech (0,0%), Simon (0,0%), Clausel (0,3%) an Twisted Cat (IPA 0,0).