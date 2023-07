Zu Donkels ass e Samschdeg géint 3.30 Auer en Auto an e Bam gerannt.

Den Accident ass an der Baaschtnecherstrooss geschitt an och heibäi gouf et ee Blesséierten.

E Samschdeg de Moie géint 5.20 Auer ass um Boulevard Pierre Dupong zu Hollerech en Auto an e Potto gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.

An der Avenue Charlotte zu Déifferdeng ass e Freideg um 20.15 Auer en Auto accidentéiert. Eng Persoun ass dobäi verwonnt ginn.