D'Meedchen ass de Méindeg de Moie fir d'Lescht op der Stater Gare gesi ginn.

D'Rihanna Nella Pettinato ass tëscht engem Meter 50 an engem Meter 60 grouss, schwaarz laang Hoer a schwätzt Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch.

All Informatioune si fir d'Police vun Esch op der Nummer 244 50 1000 oder iwwer E-Mail: police.esch@police.etat.lu