Beim Verkaf vu Bauland sollt de fréieren Akafspräis oppe geluecht, an d’Plus-value gesetzlech gedeckelt ginn.

Dat ass eng Pist aus dem Mesure-Pak, deen déi sozialistesch Fondation Robert Krieps an engem Reflexiounspabeier presentéiert. D'Auteure sinn den LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot an de Max Leners, Member an der LSAP- Parteileedung.



De Wunnengsmaart sollt nei geduecht ginn, ouni Jalousien. Et wier e Mentalitéitswiessel néideg, esou de Franz Fayot, dee géintiwwer der Presse betount huet, dass hien net als Minister mee als Co-Auteur géing optrieden.

Reform vun der Grondsteier kéint nogeschäerft ginn

D'Reform vun der Grondsteier, déi um Instanzewee ass, wier éischter laangfristeg ze gesinn. Trotzdeem kéint een doriwwer nodenken, d'Reform vun der Grondsteier nozeschäerfen, ma an enger Regierung géing een awer ëmmer Kompromësser maachen, esou de Max Leners. Am Reflexiounspabeier vun der Fondatioun Robert Krieps hätt ee méi kuerzfristeg Mesurë wëllen ausschaffen. Op nationalem Niveau sollt eng Forschette virgesi ginn, déi ausseet wéi eng Grondsteier op Terrainen, déi net bebaut sinn, erfält. Mat enger Propos vun 10.000 Prozent hätt een e Mëttelwäert tëscht den aktuellen Tauxen applizéiert. Den Taux an der Gemeng Manternach läit zum Beispill bei 200 Prozent, deen zu Dikrech bei 15.000 Prozent.

© Laurent Weber / RTL

Bei neie Bauprojete soll d'Garantie de Remboursement ewechfalen, esou dass nëmmen nach d'Garantie d'Achèvement bleift. Leit, déi kafen, wéilten dass hire Logement fäerdeg gëtt, an deem Sënn géing et net esou vill bréngen, d'Suen erëmzekréien.



All d'Mesurë missten ëmmer a Verbindung mat Ännerunge bei de Prozedure geschéien. D'Fondatioun proposéiert en Delai vun 3 Méint fir d'Baugeneemegungen. Et kéint net sinn, dass Terrain fir ze bauen do ass, mä da wéinst laangwierege Prozeduren net ka gebaut ginn. De Max Leners huet nach betount, dass d'Nohaltegkeet bei de Reflexioune vun der Buedembenotzung net dierft negligéiert ginn.

Reflexiounspabeier ass complementaire zum Walprogramm

Dass de Reflexiounspabeier - wat den Agrëff an de Logementsmarché ugeet - méi wäit geet wéi de Parteiprogramm vun der sozialistescher Partei, hätt domadder ze dinn, dass sech d'Situatioun nach emol verschlechtert hätt zanter dass de Programm geschriwwe gouf, esou d'Erklärung. Et wéilt ee mat de Proposen och op déi rezent Analys vun der Konkurrenzautoritéit reagéieren.



Déi aktuell Regierung hätt scho Mesuren an déi richteg Richtung geholl, esou de Franz Fayot, mä et wier evident, dass sech déi nächst Regierung virun allem bei der Buedemfro seriö Gedanke misst maachen, wéi se domadder ëmgoe wëll. De Logement misst een an enger nächster Regierung – Zitat – "ganz offensiv ugoen". Et géing net duergoen, de Marché gewäerden ze loossen dat hätt iwwert déi lescht Joerzéngtn keng Resultater bruecht.