Aktuell zielt de Grand-Duché 100 Gemengen. Ma op e puer Plazen am Land lafen Iwwerleeunge fir ze fusionéieren, beispillsweis zu Biissen an zu Viichten.

Dat hat d'Tageblatt fir d'éischt gemellt. D'Initiativ ass dobäi vun der Nordgemeng ausgaangen an den Noper aus dem Zentrum weist sech net onintresséiert. Et ass also net ausgeschloss, datt an enger Partie Joren d'Hochzäitsklacke lauden.

Wann et deene Viichtener Gemengeresponsabelen nogeet op alle Fall. Et wéilt ee sech no der Summervakanz nach e puer Mol mat de Kolleege vu Biissen treffen, fir ze kucken, wéi sech d'Saach entwéckelt. Zu Viichten denkt ee schonn doriwwer no, parallel zu den Europawalen den 9. Juni d'nächst Joer ee Referendum ze organiséieren, fir d'Bierger ze froen, ob se eng Fusioun wëllen a mat wéi enger Gemeng. Et wier een och fir een Zesummeschloss mat enger anerer Gemeng wéi Biissen oppen, beispillsweis Colmer-Bierg oder Mäerzeg, woubäi Mäerzeg awer wuel net wierklech interesséiert wier. Dee gréisste Virdeel vun enger Fusioun, elo emol de Fall gesat mat Biissen, géing dem Viichtener Buergermeeschter Luc Recken no op der Hand leien.

"Also d'Virdeeler wieren op alle Fall Mol, da géife mer bal op 5.000 Awunner kommen. Dann hätte mer vill méi Poids no baussen. Mir kéinte vill méi grouss Projete realiséieren, mir kéinten de Leit vill méi bidden."

Eng Fusioun géing zudeem géint déi ugespaante Personalsituatioun hëllefen. Och de finanziellen Aspekt wier net ze vernoléissegen, bei deene leschten zwou Gemengefusioune gouf et jee 2.200 Euro fir déi éischt 2.000 Awunner. Dono dann 1.000 Euro pro Awunner.

De Biissener Buergermeeschter David Viaggi war e bëssi iwwerrascht iwwert d'Initiativ vu Viichten, ma hie géing kee Grond gesinn, dee géint eng Fusioun schwätzt. Fir een Zesummeschloss géingen iwwerdeems ganz praktesch Grënn schwätzen.

"Ee Virdeel wier, datt déi Investitiounen, déi mer tätegen, sief et a Gefierer, an Infrastrukturen, datt mer déi besser ausgelaascht kréien. Fir ee konkret Beispill ze ginn, wa mer eng Kiermaschinn kafen, déi bei ons dann dräi Deeg an der Woch am Asaz ass, kéint déi fënnef Deeg lafen, wann den Territoire och méi grouss wier."

Op ee geneeën Zäitplang wëllt sech den David Viaggi nach net festleeën, et misst een elo Mol am Schäffen- a Gemengerot iwwert de Projet diskutéieren. Op ee Referendum um Dag vun den Europawale realistesch ass, misst ee kucken. Wärend sech de Luc Recken bei der Fro, ob déi nei Gemeng spéider zum Bezierk Norden oder Zentrum gehéiere soll, net festleeë wëllt, héiert ee beim David Viaggi d'Preferenz fir den Zentrum eraus. Mat Bléck op de Walsystem ass et ëmgedréint, hei huet den David Viaggi aus der Proporzgemeng Biissen nach keng Meenung, wärend sech de Luc Recken kloer fir eng Iwwergangsphas ausschwätzt, an där d'Leit vu Viichten weider nom Majorzsystem hir Stëmm ofginn.