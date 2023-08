E Méindeg den Owend kuerz no 20 Auer gouf zu Ëlwen e Motocyclist vun engem Auto ugestouss. Eng Persoun gouf verwonnt.

Géint 21.15 Auer koum et um CR324 bei Housen zu enger Kollisioun mat zwee Gefierer. Hei gouf et kee Blesséierten. Zu Eech an der Beggener Strooss sinn zwee Autoen net laanschtenee komm. Hei mellt de CGDIS eng blesséiert Persoun.