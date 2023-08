Beim Mann handelt et sech ëm e 35-Järegen mat Wunnsëtz a Frankräich.

De Mann koum e Mëttwoch nom schlëmmen Accident op der A6 mam Rettungshelikopter an d'Spidol, ma ass am Nomëtteg am Spidol un den uerge Blessure gestuerwen.

D'Autobunn A6 a Richtung Belsch war wéinst dësem Virfall stonnelaang zou, dat bis owes kuerz no 19 Auer.