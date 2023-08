Geschitt ass dëse Virfall en Donneschdeg den Owend géint 8 Auer, dat an der Rue des Celtes.

Den Noutdokter vum Samu war am Asaz, weider Detailer ginn et net.

Zu Kënzeg an der Rue Basse koum et da géint 18 Auer zu engem Accident tëscht 2 Autoen. 3 Persounen am Ganze goufen hei blesséiert.

Zu Kauneref gouf et kuerz no hallwer 8 en Donneschdeg den Owend dann nach e Feier op enger Terrasse. D’Pompjeeën aus der Stauséigemeng, vu Wolz an Alebësch waren op der Plaz. 'T blouf beim Materialschued.