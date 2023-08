Kuerz virun 18 Auer koum et zu Hollerech an der Escher Strooss zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Motorrad. De Samu huet musse geruff ginn.

Eng Persoun gouf bei deem Accident verwonnt. Kuerz virun 19 Auer dann ass tëscht dem Hunnebuer a Recken e Motocyclist mat senger Maschinn gefall. Och hei mellt de CGDIS 1 Blesséierten. Nëmme puer Minutte méi spéit ass zu Lëntgen an der Dikrecher Strooss en Accident tëscht 2 Autoe geschitt. Zwou Persoune goufe verwonnt.