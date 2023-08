Accidenter zu Rëmeleng, op der A13, zu Esch an zu Conter hunn net manner wéi 6 Blesséierter als Konsequenz gehat.

Zu Rëmeleng krute sech e Méindeg géint 17.40 Auer zwee Ween ze paken, zwou Persoune goufe verwonnt.

Op der A13, op der Héicht vu Beetebuerg, gouf et kuerz drop och eng Kollisioun tëscht zwee Gefierer, mat och hei zwee Blesséierten.

Zu Esch huet um 22.45 Auer en Auto no engem Accident gebrannt. Eng Persoun gouf verwonnt. Hei huet och mussen de SAMU an den Asaz.

Zu Conter ass en Dënschdeg géint 4.40 Auer en Auto an e Bam gerannt. Och do huet mussen de SAMU geruff ginn. Et gouf ee Blesséierten.

Wéi d'Police um Dënschdeg de Moie mellt, ass aktuell d'Streck tëscht Izeg a Conter wéinst engem Accident tëscht e puer Gefierer fir den Trafic gespaart.

Trafic-Info