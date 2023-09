De CGDIS mellt eng ganz Partie Accidenter vun en Donneschdeg op e Freideg, bei deenen am Ganze 5 Persoune blesséiert goufen.

Géint 18 Auer waren d'Ambulanciere vu Rammerech an d'Pompjeeë vun Alebesch op Eschduerf geruff ginn, nodeems hei e Motocyclist mat sengem Gefier gefall ass an dobäi blesséiert gouf.

Zu Ierpeldeng-Sauer koum et kuerz virun 20.30 Auer zu enger Kollisioun tëscht 2 Autoen, bei där och 2 Persoune blesséiert goufen. D'Rettungsdéngschter vun Ierpeldeng an aus der Nordstad waren um Asaz.

D'112-Ekippen aus der Stad hunn da misse ronn eng Stonn méi spéit op en Asaz zu Hollerech. Hei gouf e Foussgänger vun engem Bus ugestouss a blesséiert.

Zu Péiteng koume kuerz no 23 Auer zwee Autoen net laanschteneen. Et gouf awer keng Persoun beim Accident blesséiert. D'Ambulanciere vum SaDiff an d'Pompjeeë vu Péiteng waren op der Plaz.

E weideren Asaz fir d'Rettungsekippe vum SaDiff gouf et géint 00.50 Auer, wéi zu Zolwer e Automobilist accidentéiert ass an dobäi blesséiert gouf.