D’Pirate si fir méi eng staark national Police an halen näischt vun enger Kommunalpolice.

Dat wären éischter Muechtfantasië vun eenzele Buergermeeschter, amplaz datt et dem Land géif weider hëllefen. D’Police misst also gestäerkt ginn an do misst een och kreativ denken, sot de Sven Clement am RTL-Interview.

Et misst ee senger Meenung no d’Police net onbedéngt opmaache fir Net-Lëtzebuerger, mä all Lëtzebuerger huelen, déi ee kéint fannen. Un nei Poole wär nach net geduecht ginn, un Iwwerséi-Lëtzebuerger aus Brasilien oder den USA zum Beispill. Déi wäre sécherlech interesséiert an natierlech misst an d'Sproochenausblidung investéiert ginn.