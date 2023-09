En Donneschdeg de Moie gouf zu Biergem een Abroch an ee Päerdsstall gemellt. Een Onbekannten hat dobäi eng Rei Géigestänn matgoe gelooss.

Ee weideren Abroch zu Biergem gouf et an der Grand-Rue an eng Wunneng an engem Appartementshaus en Donneschdeg am Nomëtteg. D'Dier zu der Wunneng war net zougespaart, esou datt den Täter sech mat Bijouen aus dem Stëbs maache konnt.

Zu Biissen gouf am spéiden Donneschdeg Nomëtteg ausserdeem an zwou Wunnengen an der Cité Albert Raths agebrach. Den onbekannten Täter hat eng Terrassendier opgebrach, fir an d'Wunnengen ze kommen.

Zu Miersch huet en Abriecher eng Fënster vun enger Wunneng ageschloen an huet ënnert anerem ee Laptop matgoe gelooss ier e geflücht ass.

E weideren Abroch gouf et iwwerdeems en Donneschdeg den Owend an dem Keller vun engem Appartementshaus zu Gaasperech an der Route d'Esch. An alle Fäll huet d'Police Ermëttlungen an d'Weeër geleet.