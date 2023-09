Deen ale Gemengerot hat een neie Logo maache gelooss, wat déi nei blo-rout Majoritéit nees réckgängeg gemaach hat.

Kuerz no de Gemengewale war et zu Sandweiler nach eemol zu engem Sträit tëschent der aler an der neier Majoritéit komm, dat wéinst engem Logo. Den alen CSV-grénge Schäfferot hat en neie Logo fir d'Gemeng maache gelooss, eng Decisioun, déi déi nei blo-rout Majoritéit dunn nees réckgängeg gemaach huet.

Wéi d'Tageblatt e Samschdeg mellt, goufen domat 38.689 Euro fir näischt aus ginn. Dee Chiffer hätt d'LSAP-Buergermeeschtesch Jacqueline Breuer e Freideg am Gemengerot genannt.