Wéi d'Police matdeelt, gëtt e Méindeg de Moien no engem versichten Abroch zu Angelduerf no den 3 Täter gesicht.

Zanter e Méindeg de Moie 5 Auer ass d'Police am Kader vun engem gréisseren Asaz an der Géigend vun Angelduerf, Dikrech an Ettelbréck ënnerwee. Sëllege Patrulle goufe mobiliséiert, fir déi dräi Abriecher ze fannen.

D'Police appelléiert an deem Kontext, keng friem Persounen an där Géigend mam Auto matzehuelen.

Wien an der Géigend verdächteg Persoune gesäit, soll dës direkt bei der Police vun Dikrech iwwer den (+352) 244 80 1000 oder um 113 mellen.