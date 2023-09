An der Stad ass e Méindeg déi 94. Editioun vun der Braderie. Nieft de Stänn vun 241 Butteker ginn et wéi ëmmer och nach aner Attraktiounen.

Ënnert anere kann een nämlech och gratis an deen een oder anere Musée an der Stad goen. Dorënner zum Beispill de "Lëtzebuerg City Museum", dee vun e Samschdeg bis e Méindeg eng gratis Entrée ubitt.

De "Luxembourg City Tourist Office" organiséiert iwwerdeem gratis Visite-guidéeën, fir d'Stad z'entdecken.

Wat den Transport ugeet, réit d'Gemeng de Visiteure vun de Park&Riden an dem ëffentlechem Transport ze profitéieren, well e puer Stroossen op der Gare an an der Uewerstad fir den Trafic gespaart sinn. Parkingen "Place de l'Europe" um Kierchbierg a "Fort Wedell" op der Gare wäerten e Méindeg de 4. September de ganzen Dag gratis sinn.