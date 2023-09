E Méindeg an der Mëttesstonn koum et op der Héicht vun der Industriezon Bommelscheier zu enger Kollisioun tëscht engem Auto an engem Motorrad.

Zwou Spuere sinn doduerch fir den Trafic blockéiert an et geet just lues laanscht. Éischten Informatiounen no gouf eng Persoun blesséiert. Och de SAMU war op der Plaz. Weider Detailer feelen aktuell nach. © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Trafic-Info