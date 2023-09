Haut ginn ëmmer méi Suen an Defense-Entreprisen investéiert. E Fong vun enger Milliard Euro, dee säin Doheem zu Lëtzebuerg huet, koum hei rezent dobäi.

Am Mëttelpunkt steet, d'Sécherheet vu Muer ze garantéieren. De Fong gouf e Méindeg zu Lëtzebuerg virgestallt.

Defense war bis viru kuerzem nach e knaschtegt Wuert fir europäesch Tech-Investisseuren. Den Drock vu China op Hong Kong an Taiwan an déi russesch Invasioun an der Ukrain awer hunn den Debat iwwert den Invest an déi militäresch Verdeedegung verännert. Déi lescht Joerzéngte koumen déi grouss technesch Developpementer, ewéi den Internet oder d‘GPS-Navigatioun nach aus der Kasär. Iwwert déi lescht Joren huet de Privatsecteur d’Rudder iwwerholl, fënnt och den David van Weel, Generalsekretär vum Nato Service fir zukünfteg Sécherheets-Erausfuerderungen: "Hautzedaags gesi mer, datt et genau ëmgedréint funktionéiert. Mir gesi kommerziell Technologien, déi eis weit viraus sinn. Nei Technologien, déi d‘Welt veränneren, kommen aus Universitéiten, vu Start-Upen. Also jo, d‘Nato muss sech veränneren."

De Fong vun 1 Milliard Euro soll weider privat Investisseure ulackelen

D'lescht Joer gouf vun 23 Länner den Nato-Innovatiounsfong an d‘Liewe geruff. E Fong mat Base zu Lëtzebuerg. En investéiert 1 Milliard Euro an jonk Start-Upen an aner Kapital-Fongen, déi nei Technologië mat engem duebele But entwéckelen. Dat bréngt e Surplus fir d’Gesellschaft an d’Militär, esou de Roland Reiland, Direkter vun der Lëtzebuerger Defense: "Dat heescht sougenannte “Emerging disruptive technologies“, déi och en Notze fir Defense sollen hunn. Awer net just fir Defense. Dat sinn Entreprisen, déi schaffe ganz normal un zivillen Applikatiounen ewéi zum Beispill artifiziell Intelligenz, ewéi zum Beispill an erneierbarer Energie."

De Montant vun enger Milliard Euro soll Starts-Ups aus den 23 Partner-Länner, ma och Lëtzebuerger Investisseuren, motivéiere sech privat bei de Projeten ze engagéieren. E Méindeg gouf de Fong 170 Invitéeën aus de verschiddene Secteure presentéiert.

Defense Start-Upen an Europa goufe laang vernoléissegt

"D‘Ukrain ass e gutt Beispill", erkläert den David van Weel. "Mir hu kommerziell Satelitte-Firmen, déi nach emol net 5 Joer operéieren, déi ganz sophistiquéiert Biller mat kënschtlecher Intelligenz liwweren, déi camoufléiert russesch Panzeren detektéieren.“

Laang haten europäesch Defense Start-Upen Problemer, fir u Budget ze kommen. Den Ecart par Rapport zu den USA ass enorm. Ma et gëllt elo och ze beweisen, datt d'Technologie responsabel agesat gëtt. De Patrick Schneider-Sikorsky, Senior Management Team vum Nato Innovatiounsfong: "Mir wäerten de Betraffene versécheren, datt hir Technologie protegéiert ass. Mir wäerten esou gutt e geet iwwerwaachen, datt se responsabel agesat ginn an, datt se net an d‘Hänn vum Géigner falen."

Lëtzebuerg sëlwer engagéiert sech mat 28 Milliounen Euro iwwert déi nächst 15 Joer um Fong.