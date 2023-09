D'Finanzministesch Yuriko Backes ass zefridde mam Bilan vun hire 600 Deeg an der Regierung. Regrete si bei der Presentatioun net ugeklongen.

Eng 90 Minutte sollt et daueren, bis d'DP-Finanzministesch Yuriko Backes annerhalleft Joer Aarbecht vun hirem Ministère resuméiert hat. Esou laang steet dësen nämlech ënnert hirer Leedung.

Den Ufank vun der Presentatioun war mat "Defisen tëscht Krich an Energiekris" iwwerschriwwen. No der Pandemie, duerch déi een dank diverse Mesurë gutt komm wier, koum de Krich. "Vun Ufank vu menger Zäit an der Regierung un, ware mer an engem Ëmfeld vu grousser Onsécherheet", betount d'Ministesch. D'Inflatioun ass permanent an d'Luucht gaangen, de Wuesstem war kleng.

Reagéiert ginn, wier op d'Kris mat diverse Mesuren, wéi de Gas- a Stroumpräisdeckel, Subventiounen op Pëtrol an Heizungsmasutt a verschiddene Kreditter. D'TVA gouf op den Haapttauxen ëm 1 Prozent erofgesat. An den éischte Méint vum Joer hätt een elo awer gesinn, dass dës Mesure net déi gewënschten Auswierkungen hat. "Trotzdeem hat et en Impakt op d'Inflatioun" ënnersträicht d'Yuriko Backes.

Déi grouss Steierreform, wéi am Koalitiounsaccord versprach, konnt dës Legislaturperiod net duerchgesat ginn. Vun Ufank nächstem Joer u wäert de Steierbarem awer ëm 2,5 Indextranchen ugepasst ginn, wat d'Regierung 300 Millioune wäert kaschten.

Ervirgehuewen huet d'Finanzministesch dann nach d'Wichtegkeet vun der Finanzplaz. D'Recettë vun dëser géife bei 4 Milliarden Euro d'Joer leien, wat ee Véierel vum PIB ausmécht. Iwwer 67.000 Leit schaffen am Finanzsecteur. Wichteg fir international Investisseure wieren den nidderege Stand vun der Staatsverscholdung an den Triple A, bericht d'Finanzministesch. D'Staatsschold läit den Ament bei 24,7 Prozent vum PIB. Ouni Kris géif se bei 20 Prozent leien, sou d'Berechnungen.

D'Regierung hätt d'Finanzen nees an Equiliber bruecht, nodeems se dës 2013 a relativ schlechtem Zoustand virfonnt gehat hätt, sou d'Ministesch.

Den CSV-Spëtzekandidat Luc Frieden, wollt op RTL-Nofro net op de Bilan vun der Regierung reagéieren. De Gary Diderich, Parteispriecher vun Déi Lénk, kritiséiert d'Ausso vun der Finanzministesch, dass eng Steierreform wéinst de Krisen net méiglech gewiescht wier. "Et huet ee Jore verluer, fir eng Steierreform ze maachen, déi méi sozial gerecht ass", sou de Parteispriecher. Besonnesch Monoparentalle géingen diskriminéiert ginn. "De Bilan kënnt elo e bëssi spéit an et si keng nei Chifferen dobäi. Am Fong ass de Walkampf scho lass. E komesche Moment, fir esou e Bilan ze zéien", stellt de Gary Diderich fest.

Et géing ee mierken, dass vill Suen a Form vun Aiden un d'Betriber gaange wieren. Den Index hätten dës aus der Staatskeess bezuelt kritt. Iwwert d'Scholdegrenz misst ee schwätze kënnen. Elo wier een an enger richtungsweisender Zäit, wou ee misst ënnert anerem an erneierbar Energien a Logement investéieren.