Et ass jo gewosst, datt d'Luxair den Handling vum Cargozenter um Findel wäert ofginn.

Elo ginn zwou aner Firme gesicht, déi dës Charge déi nächst 7 Joer sollen iwwerhuelen.

1.200 Leit schaffen ëmmerhin am Cargozenter, wou fir déi nei Gerance - RTL-Informatiounen no - nieft der Cargolux zwou aner Gesellschafte bei der Ausschreiwung matgemaach hunn.

No der Ausschreiwungsprozedur ass geplangt, d'Lizenze fir den Handling am Cargoberäich am November erauszeginn.

D'Mataarbechter am Cargohandling sinn duerch e sektorielle Kollektivvertrag ofgeséchert an och duerch d'Reglementatioun iwwer den Transfert vu Personal am Fall vun enger Lizenziwwernam duerch een drëtte Prestataire.

Dëst léisst den zoustännegen Mobilitéitsminister wëssen, nodeem den CSV-Deputéierte Marc Spautz hien op dësem Punkt an enger parlamentarescher Fro interpelléiert hat.

Wéi et vum François Bausch heescht, wäert sech d'Luxair duerch dëse Changement kënne méi op hir aner Sparte konzentréieren, absënns d'Aktivitéite vun der Airline an dem Tour Operator, wou och an den nächste Jore muss weider investéiert ginn.