Sexuell Iwwergrëffer an de Mëssbrauch vu Pouvoir am Secteur vun der Bünekonscht ginn et net just am Ausland ma och zu Lëtzebuerg.

D'Initiativ "Unmute Power Abuse" vertrëtt Kënschtler a Vertrieder vu Kulturinstitutiounen fir sech géint esou Abusen duerchzesetzen.

Fir sexualiséiert Gewalt am Secteur vun der Bünekonscht sensibiliséieren / Chris Meisch

Spéitstens zanter dem #Metoo-Mouvement ass et global zu eng gréisser Sensibilisatioun géigeniwwer sexuellem Abus komm. Ënnert dem Numm "Unmute Power Abuse" versicht den Aarbechtsgrupp, Projeten op d'Been ze setzen, déi iwwer sexualiséiert Gewalt sensibiliséieren. De Grupp besteet ënnert anerem aus dem Centre de création choréographique Neimënster, der Theater Federatioun an Aspro. De Fokus läit prinzipiell um Secteur vun der Bünekonscht. Dem Directeur artistique vum Centre de création choréographique Bernard Baumgarten no géif et um Ufank virun allem drëms goen, sech en Iwwerbléck vun der Situatioun ze verschafen:

"Déi Aarbecht, déi mir maachen, ass virun allem informativ, et ass och ee "Mapping" fir ze kucken, wéi ass d'Situatioun hei zu Lëtzebuerg, wat ass gebraucht, wat gëtt et am Ausland an där Richtung schonn, an dass ma eis do orientéieren, fir esou eng Aart Conseiller ze sinn an hoffen, dass dann de Ministere oder d'Ministeren eppes op d'Been setzen, fir d'scène indépendante zu Lëtzebuerg."

De Grupp hätt sech viru puer Méint op Demande vun de choreographesche Kënschtler zesumme gesat, sou de Bernard Baumgarten. A Lëtzebuerg géing et nämlech keng richteg Instanz ginn, wou ee sech als fräischaffende Kënschtler ka mellen, wann en Abus geschitt. "Unmute Power abuse" wier eng Iwwergangsgrupp bis eng Instanz geschaaft gëtt wou ee juristesch a psychologesch Hëllef kritt, sou den Bernarnd Baumgarten:

"Also mir si fir de Moment just en groupe de travail deen ee 'Mapping' mecht an mir wäerten dann eng Art Dossier zesummesetzen, wat gebraucht gëtt an encouragéieren dann déi national Instanzen, eppes en place ze setzen an dat ass ons och ganz wichteg a mir wäerte reegelméisseg esou een état de lieu maachen, wéi mir haut maachen an dann ëmmer rëm drop hiweisen: 'mir mussen esou eng Instanz kréien.'."

Ënnert anerem huet sech de Grupp d'Zil ginn, de betraffene Kënschtler a Kënschtlerinnen e sougenannte "Safe space" unzebidden. Et soll virop mol eng Plaz sinn, wou den Affer vu sexuellen Iwwergrëffer nogelauschtert gëtt a si Informatiounen doriwwer kréien, wat fir eng Méiglechkeeten een huet, fir sech ze wieren. Ma awer net jiddereen géif sech direkt trauen Hëllef ze froen, sou d'Ainhoa Achutegui, Direktesch vum Kulturzenter Neimënster:

"An aner Leit wäerten et schlécken, wäerten näischt soen, hunn Angscht aus ënnerschiddleche Grënn, well - keng Anung - de Regisseur en extrem bekannte Mann ass oder déi Choreographin huet super vill Afloss an si hunn Angscht, dass se duerno näischt méi kréien. Also d'Grënn si villfälteg an déi duerfe mir och net jugéieren. Also den non-jugement an déi écoute bien-veillante sinn dat Wichtegsten bei esou enger cellule d'écoute."

Weider huet de Grupp och nach den Internetsite "unmute.lu" lancéiert, wou ee weider Informatiounen a Linken zu Institutioune fënnt, déi sech fir dat nämlech Thema asetzen. Am Oktober organiséiert "Unmute Power Abuse" zesumme mat "mobbing.lu" eng Konferenz an e Workshop fir d"Leit opzeklären. wat ee bei Abusen ka maachen.