E Freideg respektiv an der Nuecht op e Samschdeg huet d'Police direkt op e puer Plazen am Land intervenéiert, well Leit sech donieft beholl haten.

An alleguer de Fäll war Alkohol am Spill. Esou zum Beispill e Freideg den Owend an engem Café an der Rue Prince Henri zu Ettelbréck. Hei huet eng staark alkoholiséiert Fra d'Ugestallten an déi aner Cliente belästegt. Bei der uschléissender Kontroll ass si och géigeniwwer de Policebeamten aggressiv ginn. D'Polizisten hu si doropshin immobiliséiert a fir déi weider Demarche mat op de Policebüro geholl. Kuerz viru Mëtternuecht huet iwwerdeems en alkoholiséierte Mann d'Polizisten an d'Secouristen op der Fouer aggresséiert. Och hie gouf mat op de Policebüro geholl. Iwwerdeems krut d'Police an der Nuecht op e Samschdeg 30 Fäll gemellt an deenen d'Nuetsrou gestéiert gouf. D'Situatioun konnt gréisstendeels op der Plaz gereegelt ginn.