E Chauffeur huet sech e Sonndeg am Nomëtteg mat sengem Won iwwerschloen.

Wéi et am Bulletin heescht, gouf eng Persoun bei dësem Virfall blesséiert, geschitt ass den Accident um kuerz no 16 Auer, dat an der Rue Woiwer.

Op der Plaz waren d'Rettungsekippe vun Déifferdeng a Péiteng.