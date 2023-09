D’Wieler sollen en Iwwerbléck kréie wat wéi eng Partei hinne bitt. Dofir goufe vill Plakater opgehaangen a vill Pressekonferenzen organiséiert.

Mat der éischter Walkampfwoch kënnt eng animéiert Woch e Sonden op en Enn. Vill Aussoen hu mer héieren. Dat op Pressekonferenzen, bei Face-a-Facen op RTL Radio an Tëlee, sou wéi och an Interviewen. Et geet fir d’Kandidaten dorëm hier Politik bescht méiglech an d’Vitrinn ze stellen. Vill Versprieche goufen deemno gemaach. Vill Bilane goufe gezu – dobäi just positiver.

Laanscht d’Politik kënnt een dëser Deeg nëmme schwéier.

Nationalwalen - D'Kandidaten an der Iwwersiicht