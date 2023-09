Tëscht dem 8. an 9. September ass zu Diddeleng an der Rue Belair en Abriecher eng Fassad vun engem Appartementshaus eropgeklotert.

En huet dunn eng Fënsterdier opgehiewelt fir an d'Wunneng ze kommen. Vun do huet en eng Partie Saache matgoe gelooss.

E weideren Abroch gouf et vun e Sonndeg op e Méindeg an engem Buttek an der Rue de Gasperich an der Stad. Zwou Diere goufen hei opgebrach a Boergeld gouf geklaut.