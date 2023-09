Esou Waffen dierften de Lëtzebuerger Ministeren no net a Krichsgebidder an den Asaz kommen. Ma an der Ukrain gëtt awer domadder experimentéiert.

De Verdeedegungsminister François Bausch huet e Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz d'Resultater vun engem interministeriellen Aarbechtsgrupp zu autonomen déidleche Waffesystemer presentéiert. Dëse Grupp gouf viru gutt engem Joer an d'Liewe geruff, fir déi Lëtzebuerger Positioun zum Asaz vun deene Waffen an een Aktiounsplang mat Propositiounen zur Reglementatioun op internationalem an nationalem Niveau auszeschaffen. De Minister huet dobäi ënnerstrach, datt de Mënsch ëmmer d'Kontroll an d'Responsabilitéit behale sollt. Bei Waffe kéint den onkontrolléierten Asaz vu kënschtlecher Intelligenz nämlech eng grouss Gefor duerstellen. Esou Waffesystemer dierften op kee Fall a Krichsgebidder zum Asaz kommen. Ma dat wier haut awer deelweis schonn de Fall.

Extrait François Bausch

"D'Ukrain ass de Moment ee grousst Experimentéierfeld fir mat Dronen zum Beispill. Dronen, déi eben iwwer autonom Systemer zum Deel scho gesteiert ginn, mä mindestens wou kënschtlech Intelligenz ganz staark am Asaz ass. Mir hunn iwwerhaapt mol keen Iwwerbléck den Ament, an der Ukrain wat do alles probéiert a getest gëtt, de part et d'autre, ech menge sou gutt vu russescher Säit wéi vun der ukrainescher Säit. An ech mengen dorun eleng gesäit een, et duerf net sou wäit kommen, datt an engem akute Krichsgebitt einfach Tester gemaach ginn, mä dofir brauche mer einfach international Reegelen."

© René Pfeiffer / RTL

Et géif kee Sënn maachen, d'Reglementéierung op spezifesch Technologien ze limitéieren, well d'Entwécklung an de Beräicher vun der Militär-Technologie an der kënschtlecher Intelligenz extrem séier virugoe géing. Dowéinst bräicht et eng generell Approche. Als Resultat vu senger Aarbecht huet den interministeriellen Aarbechtsgrupp aacht Recommandatiounen am Ëmgank mat autonomen déidleche Waffesystemer ausgeschafft. Dozou gehéiert ënnert anerem, datt sech de Grand-Duché um internationalen Niveau an d'Diskussioun abréngt an déi Lëtzebuerger Positioun promouvéiert, op nationalem Plang misste Lignes directrices ausgeschafft an ee permanenten Ethikkomitee geschaaft ginn.