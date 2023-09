Op Uerder vum Parquet hat d'Police an der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschdeg am Rond-point Fridhaff eng gréisser Alkoholkontroll gemaach.

Am ganze goufen 359 Automobilisten ugehalen an hu mussen en Alkoholtest maachen. A 6 Fäll war dësen Test positiv. 3 mol goufen et procès-verbaux, an 2 mol en Avertissement taxé. Ee Fürerschäi gouf nach op der Plaz agezunn.