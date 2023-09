D'Penurie vun den Enseignanten ass eng Konsequenz vun der neoliberaler Politik.

Dat seet d'Enseignantsgewerkschaft SEW um Dënschdeg de Moien op der traditioneller Pressekonferenz virun der Schoulrentrée. Dëst Joer wier et wéinst de Walen och un der Zäit, fir de Bilan vun 10 Joer liberaler Bildungspolitik ze zéien. An dee fält der SEW no net onbedéngt gutt aus.

Et kéint een dem DP-Minister Claude Meisch net virwerfen, näischt gemaach ze hunn. Ma d'Joëlle Damé vum SEW schwätzt an deem Kader awer vun Aktionismus. Et géing wéineg mat den Acteuren um Terrain geschwat ginn an d’Mesuren aus de leschte Joren hätten dozou gefouert, dass de Schoulsystem esou zerspléckt ass ewéi nach ni.

Joëlle Damé (SEW)

Kritik gouf et och zu den ëffentlechen Europaschoulen. Dës Ariichtunge wieren net un déi Lëtzebuerger Schoullandschaft adaptéiert. Schüler géingen ausgeklamert ginn an et géinge virun allem Kanner vun Elteren, déi sozio-economesch gutt opgestallt ginn, esou eng Schoul besichen. Vill Eltere kéinte sech am Schoulsystem net méi orientéieren. Eleng fir de Fondamental géing et 6 verschidde Weeër ginn.

Am Secondaire wier dat nach méi komplizéiert, mat de verschiddene Filièren. Den SEW schwätzt an dësem Fall vun engem Schoullabyrinth. Besonnesch Familljen mat engem manner gudde sozio-economeschen Hannergrond wiere benodeelegt.