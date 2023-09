Am Lokalen gouf et et am Laf vum fréien Owend en Dënschdeg am Land e puer anstänneg Donnerwiederen.

De CGDIS huet beispillsweis eleng zu Réimech mussen eng hallef Dose Kelleren auspompelen. Och am Norden: zu Eschduerf, Esch-Sauer, Géisdref an am Heischtergronn hunn d'Pompjeeë mussen an den Asaz, well nach emol 9 Kelleren ënner Waasser stoungen an och wéinst Beem, déi ëmgefall sinn a Stroosse blockéiert hunn.