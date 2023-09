Mir presentéieren iech am Magazin déi jéngste Kandidaten a Kandidatinne vun all de Lëschten am Kader vun de Chamberswalen den 8. Oktober.

An eiser Serie Kuerz a Knapp hu mir an dësem Episod Rendez-vous mat der jéngster Kandidatin vun de Piraten. Si wunnt zu Hesper a war och scho Kandidatin bei de Gemengewalen. D'Lucy Agostini huet 18 Joer an huet rezent eng Formatioun an der Infirmièresschoul ugefaangen. Numm: Lucy Agostini Alter: 18 Joer Partei: Piraten Gemeng: Hesper Bezierk: Zentrum Beruff: Schülerin an der Infirmièresschoul Politesch Funktiounen: Member bei de Piraten Hobbyen: mécht vill Sport a geet gär mat Kolleegen eraus

