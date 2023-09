Am zweeten Trimester dëst Joer war et nëmme e Minus vun 0,1% beim PIB am Verglach mam Semester virdrun.

Vergläicht een et mam zweeten Trimester zejoert ass et awer e Minus vun 1,7 Prozent, dat mellt de Statec en Donneschdeg.