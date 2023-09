Um Donneschdeg ass de Bilan vum Karschnatz 2023 presentéiert ginn an dee fält nawell zimmlech negativ aus.

Souwuel bei der Quantitéit wéi och bei der Qualitéit léich een ënnert dem laangjäregen Duerchschnëtt. An och fir d'Zukunft geet een dervun aus, datt d'Konditiounen duerch de Klimawandel net méi einfach ginn.

Datt sech d'Baueren am Fong ëmmer iwwert d'Wieder bekloe kënnen, ass gewosst. Wärend et 2021 ze naass war, war d'lescht Joer ze dréchen. 2023 wier iwwerdeems eng Mëschung aus béidem gewiescht, woubäi d'Dréchent an de Reen ëmmer zur falscher Zäit um Rendez-vous waren. De Jean Muller, Direkter vun der Klengbettener Millen, beschreift d'Recolte vum Weess.

"Et ass bëssi ugaange wéi d'lescht Joer mat enger fréier Recolte, mir waren zesummen Enn Juni an de Felder, do huet ee scho gesinn, wat d'Dréchent um Weess gemaach huet. Ech mengen, déi Kären, déi mer virdru gesinn hunn, déi getippt gi sinn, ware ganz kleng Kären. Also déi Dréchent hat schonn een Impakt op de Rendement. An d'Recolte, wéi gesot, ass och fréi ugaangen, mee dunn hate mer déi dräi Woche Reen am Juli an dat huet der Qualitéit wierklech ee grousse Coup ginn."

Iwwer 90 Prozent vun deem Weess, deen nom Reen komm ass, hätt net méi kënne fir Brout genotzt ginn a wier zu Fudder-Weess deklasséiert ginn. Ma och bei deenen anere Kären huet d'Wieder derfir gesuergt, datt souwuel Qualitéit wéi Quantitéit gelidden hunn. Beim Ertrag géing ee 15 Prozent ënnert deem vun 2022 leien, wat just liicht iwwerduerchschnëttlech gewiescht wier. Dem Direkter vun der Lëtzebuerger Saatbaugenossenschaft Steve Turmes no misste sech d'Baueren drop astellen, datt an Zukunft extreem Wiederphasen, sief et dréchener oder fiichter, méi laang daueren. Virun deem Hannergrond huet hie véier Punkte genannt, un deenen een usetze kéint. Éischtens d'Flexibilitéit, zweetens de Waasserverbrauch, drëttens d'Kulturen a véiertens de:

"Saatzäitpunkt, verbonne mat der Saatstäerkt, déi muss ugepasst sinn. An ech mengen, et féiert näischt derlaanscht, datt mer mam Saatzäitpunkt mussen no hanne goen, well d'Wanteren ëmmer méi kuerz ginn, respektiv net méi sou kal ginn an d'Kulturen och laang wuessen."

Well zum schlechten Ertrag och nach héich Produktiounskäschte kommen, maache vill Bauere Perten. An deem Kontext war et vum Landwirtschaftsminister Claude Haagen d'Ausso, datt iwwert 450 Betriber eng Assurance géint Ausfäll beim Ertrag ofgeschloss hunn. Am Ganze si Wäerter an Héicht vu ronn 150 Milliounen Euro verséchert.