Dëse Freideg, um 15. September, fänkt d’Schoul nees un. Op d'mannst emol an der Grondschoul.

Knapp 61.000 Schüler si fir dëst Joer am Fondamental ageschriwwen. Si gi betreit vu 6.700 Enseignanten a Chargéen.

Rentrée zu Schëffleng / Live vun der Plaz Diana Hoffmann

Am Lycée geet et d’nächst Woch nees lass: Méindes d’Septièmen an en Dënschdeg dann och déi eeler Schüler. 52.500 Jonker si fir dëst Schouljoer am Secondaire ageschriwwen. Knapp 5.500 Proffe këmmere sech ëm se.

RTL war e Freideg de Moien am Fondamental zu Schëffleng an zu Miersch, an huet d'Stëmmung op der Plaz agefaangen.