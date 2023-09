De Wocheréckbléck vun der RTL-Redaktioun.

Naturkatastrophen am Ausland

Am Maroc koum et zu engem schwéieren Äerdbiewe vun der Stäerkt 6,8. Bis ewell goufe ronn 3.000 Doudesaffer confirméiert. A Libyen goufen et iwwerdeems schwéier Onwiederen. Duerch de ville Reen ass en Damm gebrach. D’Zuel vun den Doudesaffer läit dem aktuellste Stand no bei méi wéi 11.000.

Cargolux streikt

Um Donneschdeg sinn déi meescht Flich vun der Cargolux zu Lëtzebuerg annuléiert ginn. Ronn 700 Leit hunn nämlech um Sëtzt vun der Cargolux zu Sandweiler gestreikt. Grond dofir si Verhandlunge vum Kollektivvertrag a Mataarbechter déi sech vun der Direktioun net eescht geholl fillen. Um Freideg ass de Streik du weidergaangen.

D'Schoul geet rëm lass

Opgepasst op eise Stroossen. Et ass Schoulrentrée. Um Freideg hu sech vill Kanner op de Wee gemaach, fir hiren éischte Schouldag an der Grondschoul. D’nächst Woch ass dann och d’Rentrée an de Lycéeën. Vun dësem Schouljoer u ginn hei 4 nei Sektiounen ugebueden.

Schwéier Nidderlag

Déif astieche misst d’Lëtzebuerger Futtball Nationalekipp d’lescht Woch. Beim Match am Kader vun der EM-Qualifikatiounen a Portugal huet Lëtzebuerg mat 0 zu 9 verluer. Et ass dee gréisste Réckschlag fir d’Ekipp zënter 1982.



Wéi ee Gesondheetssystem brauch Lëtzebuerg?

Am Kloertext op der Tëlee goung et en Donneschdeg ëm de Lëtzebuerger Gesondheetssystem a wéi dee sech entwéckele muss. Wéi e Gesondheetssystem brauch d'Land? Wéi gutt ass ons Gesondheetsversuergung? 2 Klasse Medezin Gefor oder scho Realitéit? Wéi eng Medezin am Intressi vum Patient? Dat alles war Thema am Kloertext.



Themewoch Santé

Laang ugekënnegt, geschwë soll et méiglech sinn, datt de Patient beim Dokter just nach säin Deel vun der Rechnung bezilt. An an den nächsten 10 Joer solle ronn zwee Drëttel vun den Dokteren zu Lëtzebuerg an d'Pensioun goen. Mir hu mat enger Kannerdoktesch geschwat, déi zënter 60 Joer schafft.

Gedenken un 9/11

Den 11. September gouf rëm un d'Affer vun der Attack op d'World Trade Center geduecht. Virun 22 Joer waren hei ronn 3.000 Leit ëmkomm.

Séieren Tram Lëtzebuerg

Zanter 2017 fiert den Tram an der Stad a wäert an deenen nächste Jore weider ausgebaut ginn. Lëtzebuerg kritt ee séieren Tram.

D'Ambulanz Wonsch ASBL erfëllt Patienten hire leschte Wonsch

Esou ass et och fir de Jules. Mat 82 Joer ass hien net méi gutt op de Been an huet sech aus Traditioun e gebakene Fësch op der Fouer gewënscht. Mir ware mat der Kamera mat dobäi.

E Floss aus Wäin

Weider traureg Biller aus Portugal an zwar fir Leit, déi op roude Wäi schwieren. Hei sinn nämlech zwee grouss Tanke geplatzt a méi wéi 2 Millioune Liter Wäi sinn doduerch duerch d’Stroosse vum Duerf gefloss.

Alien, Mumien oder Alien-Mumien?

Am mexikanesche Parlament huet e selwer ernannten Ufo-Expert Mumien vun Alien presentéiert. Dovu kann een hale wat ee wëll. Ma eleng d’Kommentaren an de soziale Reseauen zu dësem Sujet waren den Opwand der Wäert.