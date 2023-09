24 Poliziste vu verschiddene Büroe waren en Donneschdeg de Moie wärend e puer Stonnen an der Stad ënnerwee, am Kampf géint Abriecher.

Am Raum Bouneweg, grad ewéi Stater Gronn goufe geziilt Kontrolle gemaach. Heibäi goufen 11 Persoune méi genee ënnert d'Lupp geholl an 9 vun hinne goufe fir eng Identitéitsiwwerpréiwung mat op de Büro geholl.

Et ware wéi gesot alles an allem 24 Beamten am Asaz, dëst vu verschiddene Policebüroen, vun der Kriminalpolice a vun der Hondsstaffel.