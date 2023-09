Eigentlech sollten déi 20 Beamten iwwerpréiwen, ob d'Lokaler déi néideg Autorisatiounen hunn, fir Alkohol dierfen ze zerwéieren.

Ma an de Lokaler hunn d'Beamten och d'Gäscht selwer kontrolléiert. Iwwerdeems d'Lokaler alleguerte konform waren, sou goufen awer 9 Persoune protokolléiert, well se Droge bei sech haten.

Alkohol um Steier

Weider heescht et am Policebulletin um Samschdeg de Moien, dass eng Rei Beamte wéinst Automobilisten am Asaz waren, déi ze vill Alkohol am Blutt haten, dat zu Dikrech, an der Stad an zu Housen. De Permis war all Kéier fort.