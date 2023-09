Dat geet aus enger neier Etüd vum Luxembourg Institute of Health ervir.

Bam- a Graspollen sou wéi Milben spillen déi gréisste Roll. Bei iwwer 1.400 Leit goufe Donnée gesammelt an Analyse gemaach. D'Fuerscher schwätze vun enger Epidemie. Allergien hätten net just en negativen Impakt op d'Gesondheet vun de Betraffenen, mä och op de Gesondheets-System, heescht et vun de Fuerscher.

Eleng zu Lëtzebuerg kéinte Käschte vun iwwer 60 Milliounen evitéiert ginn, gëtt geschat.

Dofir gi Strategien a Moyenen verlaangt, fir géint dëst Phänomen virzegoen.