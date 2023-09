Mir presentéieren iech am Magazin déi jéngste Kandidaten a Kandidatinne vun all de Lëschten am Kader vun de Chamberswalen den 8. Oktober.

De Pierre Turquin ass de jéngste Kandidat op der Lëscht vun Déi Lénk. Hien ass aktuell op Première am Lycée Ermesinde a kandidéiert am Bezierk Zentrum. Fir de kuerzen a knappen Interview hu mir hien um Kierchbierg getraff. "Ech hunn a mengen 18 Joer vu mengem Liewen ze vill Saache gesinn an ech wëll déi léisen", seet hien als Begrënnung fir säi Schrëtt an d'Politik. Numm: Pierre Turquin Alter: 18 Joer Partei: Déi Lénk Gemeng: Lëtzebuerg Bezierk: Zentrum Beruff: Schüler Nationalwalen - D'Kandidaten an der Iwwersiicht Links LINK: De ganzen Dossier vun den Nationalwalen

