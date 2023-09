Bei 4 Gefierer war dat am Zäitraum tëscht Sonndeg um 20 Auer an 7 Auer um Méindeg de Moien de Fall an et goufe Géigestänn geklaut.

All Informatioun ass fir d'Police vu Miersch op der Nummer 244901000 oder iwwer E-Mail police.mersch@police.etat.lu