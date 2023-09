Den Éierendeputéierten an Éierestaatsrot Ady Jung ass am Alter vu 84 Joer gestuerwen.

1989 war den Escher fir d'CSV an d'Chamber komm. Am Mee 2003 war hien an de Staatsrot gewiesselt an hat säi Mandat bis Dezember 2010 ausgefouert, dat heescht bis d'Alterslimitt erreecht war. Den Ady Jung war awer och eng Zäit am Gemengerot zu Esch an tëscht 1995 bis 1996 President vum Benelux-Parlament.