D'Police sicht no Zeien, nodeems zu Wolz zwee Onbekannter wollte Kofferkabelen op engem Schantjen zu Wolz klauen.

Zum Virfall koum et, wéi aus dem Policebulletin ervirgeet, an der Nuecht op e Mëttwoch géint 1 Auer. Dat an der Avenue Nicolas Kreins zu Wolz. Eng Policepatrull konnt een Täter nach op der Plaz stellen, deen anere konnt fortlafen.

D'Police sicht lo no Zeien, déi eventuell eppes gesinn. All Informatioun ass fir d'Beamte vu Wolz um Nummer (+352) 244 89 1000 oder per E-Mail op police.ardennes@police.etat.lu.

Iwwerfall mat Pefferspray

En Dënschdeg den Owend koum et zu engem Iwwerfall an der Rue Emile Mark zu Déifferdeng. Éischten Informatiounen no gouf d'Affer vun dräi Männer ugegraff a krut d'Posch geklaut, déi Pefferspray dofir benotzt hunn.

Eng direkt ageleete Sichaktioun war negativ, d'Posch konnt allerdéngs erëmfonnt ginn a gouf dem Affer zeréckginn. Eng Plainte gouf deposéiert.