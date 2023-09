Mir presentéieren iech am Magazin déi jéngste Kandidaten a Kandidatinne vun all de Lëschten am Kader vun de Chamberswalen den 8. Oktober.

D'Kathrin Wolff ass Droitsstudentin zu Louvain-La-Neuve, 23 Joer al an ass déi jéngste Kandidatin vun der Lëscht vun der adr. Zanter ugangs des Joers engagéiert si sech politesch a geet am Bezierk Norde fir déi éischter Kéier mat an d'Walen. Fir de kuerz a knappen Interview hu mir si an hirer Heemecht zu Useldeng besicht. Numm: Kathrin Wolff Alter: 23 Joer Partei: adr Gemeng: Useldeng Bezierk: Norden Beruff: Studentin Hobby: Reesen, Sangen, Musek "Ech sinn net zefridde mat der aktueller Situatioun hei zu Lëtzebuerg an ech wëll eppes veränneren." Nationalwalen - D'Kandidaten an der Iwwersiicht Links LINK: De ganzen Dossier vun den Nationalwalen

