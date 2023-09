Biller maachen aktuell an de soziale Medien den Tour, wou een e Wiederphenomen gesäit, datt op en Tornado géif hindeiten.

Mir hu bei MeteoLux nogefrot, wat sech do an der Lëtzebuerger Grenzregioun bei Nusbaum, net wäit vun Iechternach ewech, ofgespillt huet.

Et wier schwéier, un Hand vu Fotoen ze soen, ob et sech ëm en Tornado handelt. Mat Hëllef vun engem Video wier déi Aschätzung méi einfach ze maachen, heescht et vun den Experten. Ma tatsächlech géif villes um Bild op en Tornado hindeiten. An de Previsioune vu MeteoLux hätt et ganz schwaach Undeitungen op en Tornadopotential ginn. Dat wier awer e bësse méi wäit am Oste gewiescht, esou d'Experten.

Unhand vun "Doppler-Radarbiller" ware plazeweis schwaach Rotatiounen z'erkennen, wat awer net bedeit, datt et och zu engem Tornado koum, esou MeteoLux, déi awer och confirméieren, datt et esou Biller aus der Regioun gouf, an där déi Fotoe gemaach goufen. De Biller no war dëst westlech vun Nusbaum ëm 15.45 Auer de Fall. Dat géif mat der Foto iwwerteneestëmmen.

Den Dopplerradar vun der Géigend. / © IRM/Meteolux

Änlech Meldunge kommen och vun de Lokalmedien an Däitschland wéi Volksfreund oder lokalo.de. Si krute béid confirméiert, datt bei ronn enger Dosen Haiser d'Diech ofgedeckt goufen. Dowéinst wieren och d'Pompjeeën an där Géigend am Asaz a si géifen Ënnerstëtzung vun Daachdecker-Entreprisë kréien. Kuerz virun 18 Auer hätt et an der Regioun awer Entwarnung ginn.