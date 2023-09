En Donneschdeg am Nomëtten an an der Nuecht op e Freideg missten d'Rettungsekippe vum CGDIS op dräi Plazen intervenéieren.

Op der A7 sinn am Ofstand vu knapp 40 Minutten zwee Gefierer widder d'Leitplank geknuppt. A béide Fäll ass jeeweils eng Persoun blesséiert ginn. Kuerz virun 2 Auer an der Nuecht op e Freideg gouf et dann och en Accident zu Stengefort, wou zwee Gefierer matenee kollidéiert sinn. 3 Blesséierter gouf et hei insgesamt.